الجمارك.. فتح مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن فتح مسابقة للتوظيف على أساس الاختبارات بعنوان سنة 2023. وهذا للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة ضابط فرق، خاصة بالمترشحين المقيمين بولايات تمنراست، بشار، إيليزي وورقلة. ورتبة عون رقابة.

ولتحميل استمارة التسجيل والإطلاع على الشروط المطلوبة وإجراءات إيداع ملفات الترشح، يمكن للراغبين زيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الروابط الإلكترونية:

https://douane.gov.dz/spip.php?article515

https://www.douane.gov.dz/spip.php?article520

https://www.douane.gov.dz/spip.php?article521

https://douane.gov.dz/spip.php?article198