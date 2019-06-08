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الجمارك يحبطون تمرير مسافرة لـ 29.300 أورو عبر مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران

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الجمارك يحبطون تمرير مسافرة لـ 29.300 أورو عبر مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكن أعوان الجمارك، على مستوى المفتشية الرئيسيّة لفحص المسافرين، بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة  بالأورو.

المبلغ الذي قدرته مصادرنا بـ  قدر 29.300 أورو، عثر عليه أعوان الجمارك خلال مراقبة عادية للمسافرين.

حيث وعقب فحص جسدي لسيدة تحمل الجنسية الجزائرية، كانت بصدد الاتجاه إلى مدينة أسنطبول التركية، عبر الخطوط الجوية التركية، تم ضبط المبلغ المالي من العملة الصعبة كانت تخبئه بملابسها.

وقد تم حجز المبلغ المالي غير المصرح به وتحرير مخالفة.


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