الجماهير الأرجنتينية تُهاجم ميسي بعد تألقه مع برشلونة !!

هاجمت الجماهير الأرجنتينية نجم فريق برشلونة “ليونيل ميسي” بعد أنّ شارك مع البلوغرانا وقاد الفريق الكتالوني للتعادل في مباراة مثيرة ضد إشبيلية السبت الماضي.

وكان ميسي قد غاب عن منتخب بلاده ولم يشارك في أسبوع الفيفا سواءً ضد إيطاليا أو إسبانيا.

وشككت الجماهير الأرجنتينية حتى في إصابة “ليو” التي غاب على إثرها عن مباراة المنتخب خاصة ضد “لاروخا”.

أين تكبّد نجوم “التانغو” خسارة مهينة ومذلة بسداسية كاملة.

وكان “سامباولي” قد صرّح في وقت سابق أنّ ضغط الجماهير الأرجنتينية والمونديال هو بمثابة مسدس في رأس “ليو”.