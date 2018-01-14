الجماهير البريطانية “منبهرة” بأداء محرز

لم يمر أداء “رياض محرز” يوم أمس ضد تشيلسي مرور الكرام في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لقي ردود أفعال كبيرة سواء من إعلامين أو مشجعين.

حيث ذكر حساب البلوز الرسمي وقت المباراة: “علينا إيقاف محرز فهو الأفضل لحد الآن”.

في نفس السياق أحد الصحفين المتابعين لأخبار البلوز نشر عبر حسابه: “لقد أثبت لنا لماذا هو مميز”.

و بخصوص جماهير تشيلسي فإن البعض طالب من رياض عدم مغادرة ستامفورد بريدج والبقاء من أجل إمضاء العقد.

وراح البعض يؤكد ان محرز تلاعب بالفريق ككل وفوق أرضية ميدانهم ليؤكد الجزائري معدنه.