الجماهير الجزائرية تحفّز “الخضر” في حصة تدريبية مفتوحة قبل المونديال

أجرى المنتخب الوطني، مساء اليوم، حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، قبل التوجه إلى هولندا لاستكمال برنامجه الإعدادي لمونديال 2026.

وعرفت الحصة حضوراً جماهيرياً معتبراً، إذ توافد المئات من الأنصار الجزائريين إلى المدرجات لمتابعة تدريبات “الخضر” عن قرب. في أجواء حماسية مميزة طبعتها الهتافات التشجيعية والأهازيج الداعمة للاعبين.

وأظهر أنصار المنتخب الوطني تعلقهم الكبير بكتيبة بيتكوفيتش، وقدموا دعماً معنوياً للاعبين الذين تفاعلوا بدورهم مع الجماهير عقب نهاية الحصة.

ومنحت هذه الأجواء دفعا معنويا لزملاء بن سبعيني قبل السفر إلى هولندا، حيث سيواصل المنتخب استعداداته وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية وتشريف الألوان الوطنية في المونديال.