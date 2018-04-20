الجماهير الجزائرية تريد عودة “حليش” !

رحبت الجماهير الجزائرية بعودة الدولي السابق ونجم إستوريل البرتغالي، رفيق حليش، للمنتخب الوطني الجزائري بعد مردوده القوي خلال الموسم الحالي.

وكشف استفتاء نظمه موقع “لاغازيت دي فينيك” أن 67% من نسبة المصوّتين يرحّبون بعودة حليش للخط الخلفي لمحاربي الصحراء.

بعد أن خطف صاحب 31 سنة الأضواء في الدوري البرتغالي، وهو ما جعل المواقع المُختصّة تَختاره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ30.

يذكر أن خريج مدرسة نصر حسين داي واللاعب السابق لبنفيكا البرتغالي لم يظهر بألوان محاربي الصحراء منذ سنة 2015.