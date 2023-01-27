قناة النهار الجماهير الجزائرية تساعد في تنظيف مدرجات ملعب نيلسون مانديلا بعد المباراة أمام كوت ديفوار بقلم قناة النهار نشر في 27 جانفي 2023 - 22:37 الجزائر شارك غرِّد أرسل 25 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Elnn1 اقرأ أيضا حسين أشيو: ما قدمته الجزائر في الشان مفخرة ونحن أهل لإستضافة كأس إفريقيا 2025 قناة النهار 24 جانفي الطفلة الوهرانية التي خطفت الأنظار برقصتها في الملعب حاضرة في نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 27 جانفي الشلف: توزيع سكنات ذات غرفة واحدة بوادي الفضة يثير سخط المستفيدين قناة النهار 15 جانفي الندوة الصحفية للمنتخب الوطني المحلي قبل مواجهة موزمبيق قناة النهار 20 جانفي "هكذا رد بوقرة بخصوص غياب المغرب عن الشان.. "الشعار يقول مرحبا قناة النهار 12 جانفي وزير الشباب والرياضة: الحديث عن المنشآت والأرضيات أصبح من الماضي قناة النهار 21 جانفي طرق مقطوعة بسبب الثلوج .. النهار تقف على الوضعية من مركز تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني قناة النهار 22 جانفي خنشلة : تأخر تساقط الأمطار ينذر بموسم فلاحي قناة النهار 07 جانفي وزير التجارة للنهار : المواطن سيرى الإجراءات التي إتخذها الرئيس لتطبيقها خلال شهر رمضان قناة النهار 10 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي يوجه رسالة لأصحاب الاموال المكدسة.. "روح ادي دراهمك للبنك قناة النهار 22 جانفي