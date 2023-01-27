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قناة النهار

الجماهير الجزائرية تساعد في تنظيف مدرجات ملعب نيلسون مانديلا بعد المباراة أمام كوت ديفوار

بقلم قناة النهار
الجماهير الجزائرية تساعد في تنظيف مدرجات ملعب نيلسون مانديلا بعد المباراة أمام كوت ديفوار
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/Elnn1
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