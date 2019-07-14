الجماهير الجزائرية تصنع أجواء رائعة في “القاهرة”

تتواصل الجماهير الجزائرية بالتوافد بكثرة على العاصمة المصرية “القاهرة” من أجل دعم رفقاء “محرز” في مباراة اليوم الأحد أمام “نيجيريا”.

ومنذ أن حطت أولى الطائرات التي أقلعت من الجزائر صوب “القاهرة” تعالت أصوات الجماهير الجزائرية.

فالجميع محفز وسيدعم المنتخب الوطني من أجل كسب تأشيرة التأهل لنهائي كأس إفريقيا.

وأبرز الشعارات التي رددتها الجماهير الجزائرية: “رانا جينا وباصيتو بينا” و “أيا بلايلي.. وجينا للقاهرة ونجيبو الكحلوشة”

يذكر أن الجماهير الجزائرية ستكون بالآلاف سهرة اليوم في ملعب القاهرة الدولي.