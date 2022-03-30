الجماهير الجزائرية تطالب برحيل شرف الدين عمارة

أبدت الجماهير الجزائرية، رد فعل قوي، ضد رئيس الفاف شرف الدين عمارة، بعد إخفاق المنتخب الوطني في بلوغ مونديال قطر.

وتعالت أصوات جماهير الخضر، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال “هاشتاغ” صريح وواضح بعبارة “عمارة ارحل”.

كما تصدر هذا “الهاشتاغ”، الداعي لرحيل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، “التوندونس”، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

ومن جهة أخرى، أكد كبار الإعلاميين الرياضيين الجزائريين، على غرار حفيظ دراجي، اخفاق شرف الدين عمارة في مهامه.

وطالب حفيظ دراجي، برحيل المكتب الفيدرالي كاملا دون استثناء، بعد هذا الإخفاق، مع تأكيده على ضرورة مواصلة جمال بلماضي لمهامه.