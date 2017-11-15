الجماهير الجزائرية.. صراع الأندية يتحول لصراع في المنتخب

غريب ما يحدث للجماهير الجزائرية التي أصبحت وعلى غير العادة تسيء للاعبي المنتخب الوطني، في وقت أنهم بحاجة ماسة لدعمهم.

صراع الأندية غلب على الجماهير الجزائرية في مساندة الخضر، فهذا لا يحب فريقا ما وبالتالي يوجه كل أنواع السب والشتم لذلك اللاعب عندما يحمل القميص الوطني.

وتكرر هذا في مباراة الأمس، ضد الحارس “رحماني” الذي عاش ليلة سوداء، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لشاوشي في قسنطينة.

وهذا للرد على لحملة التي قادها الجمهور القسنطيني على حارس مولودية الجزائر شاوشي على اعتبار أنّ رحماني حارس “السياسي”.

دون أن ننسى غضب الجماهير من إسلام سليماني وتعرضه لمختلف أنواع الشتم والتجريح، رغم أنه هداف المنتخب ولعب في البطولة المحلية.

في حين أن البعض لا ينتقد ولا يلوم لاعبا آخرا، ماعادا اللاعبين الذين لعبوا أو يلعبون في البطولة الوطنية.

وليست كل الجماهير الجزائرية وراء هذا الصراع، وإنما بعضها، حيث يضع البعض منهم ناديه فوق اعتبار المنتخب الوطني الذي يمثل كل الجزائر.

ففي وقت يتوجب عليهم وضع كل الخلافات والصراعات في الدوري المحلي جانبا، ودعم المنتخب الوطني ولاعبيه.

هذا المنتخب بحاجة ماسة لأنصاره وليس لأشباه أنصاره، ففي وقت سابق كان الجميع يضرب المثل بـ “الجماهير الجزائرية”.