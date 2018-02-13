الجماهير السعودية غاضبة :”لقد تركوا مبولحي وحيدا”!

أبدت الجماهير السعودية، تضامنها مع الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي والذي لايجد السند اللازم من طرف زملائه داخل نادي “الإتفاق”.

وإعتبر جميع مُحبي “الإتي” بأن “الرايس” ومنذ وصوله للفريق يقوم بدوره على أكمل وجه، ليتلقى أهدافا بسبب أخطاء مُدافعيه الساذجة.

وطالب الأنصار من الطاقم الفني، وضع النقاط على الحروف مع عناصر الخط الخلفي لعدم “ترك مبولحي وحيدا” أمام مُهاجمي المُنافسين.

ويُوقع حارس المنتخب الوطني السابق، على عروض قوية منذ وصوله لدوري “جميل” ولم يعرف طعم الهزيمة لثلاث مُباريات على التوالي.