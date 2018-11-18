الجماهير الطوغولية تعلق آمالها على أديبايور للإطاحة بالخضر

الرياضة
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الجماهير الطوغولية تعلق آمالها على أديبايور للإطاحة بالخضر
بقلم كريم.تيغرمت

تعلق الجماهير الطوغولية، آمالا كبيرة، على نجمها الأول، أديبايور، للإطاحة بالخضر، في المباراة التي ستجمع المنتخبين، اليوم الأحد، لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2019.

وكشف موفد تلفزيون “النهار”، إلى مدينة لومي” الطوغولية، أن جماهير الطوغو، تؤكد على قدرة أديبايور، في قيادة منتخبهم للفوز على الخضر.

وأبدى مناصرو منتخب الطوغو، تفائلا كبيرا، بفوز منتخب بلدهم بثنائية نظيفة، على المنتخب الجزائري، خاصة بعودة مهاجمهم أديبايور.

يذكر أن المهاجم، ايمانويل أديبايور (34 عاما)، لاعب نادي اسطنبول باشاكشهير التركي، يعد النجم الأول لمنتخب الطوغو.


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