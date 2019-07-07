الجماهير العربية تُهاجم “صلاح” وتنتظر تألق “محرز” !

لم يمر إقصاء المنتخب المصري مرور الكرام، بل كان له تداعيات كبيرة سواء بالنسبة للجماهير المصرية وحتى العربية ككل.

حيث هاجمت الجماهير “العربية” نجم “ليفربول” محمد صلاح الذي لم يقدم الشيء الكثير وفشل في قيادة منتخب بلاده للتأهل للربع النهائي.

بل كانت الجماهير العربية مصدومة من أداء “صلاح” الباهت أمام “جنوب إفريقيا” وهو الذي لم يظهر بذلك الأداء الذي يقدمه مع “ليفربول”.

حيث كانت مختلف ردود الأفعال في مواقع التواصل الإجتماعي تحمل عنوانا واحدا: “أين هو صلاح ليفربول”.

ومن جهة أخرى تنتظر الجماهير العربية تألق النجم الجزائري “رياض محرز” في مباراة اليوم الأحد أمام “غينيا”.

فالفرصة مواتية أمام “فخر العرب” لقيادة الخضر للدور المقبل ولم لا تحقيق اللقب خاصة أنه أكد أن هذا الجيل يستحق الفوز بكأس إفريقيا.