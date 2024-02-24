الجمبازية نمور تتوج بالميدالية الذهبية في كأس العالم

تمكنت البطلة الجزائرية في الجمباز كيليا نمور، اليوم السبت، من التتويج بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين.

وتقام البطولة حاليا في مدينة كوتبوس بألمانيا ضمن منافسة كأس العالم 2024.

وجاء تتويج البطلة الجزائرية بأعلى علامة والمقدرة بـ 15.433 نقطة بدرجة صعوبة تقدر بـ 7 نقاط، متقدمة على صاحبة المركز الثاني، البيلاروسية تسيتافيتس.

كما ستكون الجمبازية نمور معنية بتنشيط نهائيين اثنين، هما عارضة التوازن والحركات الأرضية.

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