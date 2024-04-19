الجمبازية نمور تنافس على 3 ذهبيات في مونديال الدوحة

ستكون لاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، معنية بخوض ثلاث نهائيات في كأس العالم للجمباز التي تجرى فعالياتها بالعاصمة القطرية الدوحة من 17 لغاية 20 أفريل الجاري.

بعد تأهل بطلة الجمباز الجزائرية لنهائيات تخصصات الحركات الأرضية، جهاز المتوازي مختلف الإرتفاعات، جهاز العمودين المتوازيين.

وسيكون برنامج النهائيات التي ستشارك فيها كايليا نمور على النحو التالي: