الجمباز الجزائري يفرض سيطرته في افتتاح بطولة إفريقيا بـ ياوندي

بصم المنتخب الوطني الجزائري على حضور لافت منذ الساعات الأولى لانطلاق النسخة الـ19 من البطولة الإفريقية للجمباز الفني بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وخطفت البطلة الأولمبية، كيليا نمور، الأضواء في اليوم الأول، مؤكدة جاهزيتها العالية قبل المواعيد الدولية القادمة.

ففي تخصصها المفضّل، جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، حققت نمور علامة مبهرة بلغت 15.566، وهو الرقم الذي يضعها في خانة المرشحة الأبرز للذهب.

ولم تكتفِ بذلك، بل واصلت تألقها على جهاز عارضة التوازن بحصولها على تنقيط 14.933. لتتصدر الترتيب العام وتضمن تأهلها بجدارة للنهائيات.

من جانبها، قدمت الجمبازية جنى لعروي، أداءً متزناً على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، ونالت علامة 13.600، ما يعزز حظوظ الجزائر في حصد ميداليات في هذا التخصص.

وأظهرت بقية الأسماء، مثل لونا مواليك، وسهام حميدي، روحاً تنافسية عالية في مسابقات الفردي العام وحسب الفرق.

الوفد الجزائري، الذي يشارك بـ 20 رياضياً (10 أكابر و10 أواسط)، يسعى في هذه الدورة ليس فقط للتربع على العرش الإفريقي، بل ولتأكيد أحقيته بالريادة القارية.

ومن المنتظر أن تنطلق غداً الجمعة، منافسات فئة الذكور، بطموح مواصلة حصد النقاط واعتلاء منصات التتويج.