الجمبري  بـ700 دينار في أسواق التجزئة !

بلغ سعر “الجمبري” او la crevette، اليوم السبت، بين 700 دينار إلى 800 دينار في سوق التجزئة لولاية تلمسان. كما تم إنزال سمكي معتبر في ميناء الغزوات، خاصة هذا النوع، حيث لم يتجاوز سعر الصندوق 9000 دينار حسب الجودة.

وعرفت أسعار الأسماك السنة الماضية 2021، ارتفاعا كبيرا، حيث وصل سعر “السردين” 1000 دينار للكيلو الغرام الواحد.

في حين، أوضح، أحد البائعين للسمك المدعو “عمي احمد”، أن سعر الصندوق من السردين بلغ في الميناء 25000 دينار. يوعن سبب ارتفاع أسعار هذا النوع من الأسماك، أرجع عمي احمد ذلك إلى نقصه الكبير.

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وأشار المتحدث، إلى أن سوء الأحوال الجوية، عامل من عوامل ارتفاع أسعار الأسماك. كما قال البائع، في السوق إن الأسعار ستشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان البارك.

وعن بعض أسعار الأسماك الأخرى ذكر عمي احمد، “المارلون” بين 1600 إلى 2000 دينار حسب نوعيته، الجمبري 2200 دينار. و”الروجي” بين 1800 إلى 2200 دينار، “الدوراد” بلغت الى 1400 دينار.

كما يعتبر “الجمبري”، “LA CREVETTE” من أنواع الحيوانات البحرية المشهورة. وثمة أكثر من ألفي نوع متواجد في العالم. في حين يعتبر الروبيان والجمبري من عائلة واحدة، ولكنهما مختلفان في الشكل.

في حين موطن الجمبري الأصلي الكاميرون ولونه أخصف أزرق إلى أسود. كما يحتاج نباتات كثيفة وأماكن للاختباء لأنه من القشريات الخجولة، ونشاطه ليلي، مسالم تماماً مع جميع أنواع الأسماك والقشريات. ويمكن تربيته في جماعات من نوعه، بشرط توافر مخابئ للجميع. كما يتغذى على العوالق وبالتالي لو توفرت له نباتات كافية قد لا تشغل بالك بإطعامه على الإطلاق.