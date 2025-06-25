الجمعة أوّل محرم 1447 هـ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الجمعة 27 جوان 2025 أوّل أيام شهر محرم 1447 هجري.

وجاء في بيان للوزارة أن يوم الجمعة 27 جوان 2025م، هو غرّة محرّم 1447هـ.

وعليه، فإن يوم عاشوراء، 10 محرّم 1447هـ، سيوافق يوم الأحد 6 جويلية 2025م. وهو اليوم الذي يسَنُّ صيامه لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله” رواه مسلم.

واضاف البيان أنه “وحرصا على إحياء سنّة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها. فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرف المزكّين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لوضع زكواتهم. بما يضمن تحصيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية، ويسهم في التضامن والتراحم الاجتماعيين.

مصداقا لقول الله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” [التوبة: 60]،

وقوله تعالى: “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” [التوبة: 71].

وفي الأخير، هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. باسمه وباسم كافة إطارات وموظفي القطاع هذه السانحة المباركة للشعب الجزائري والأمَّة الإسلامية بحلول العام الهجري 1447هـ. سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير وأمن وأمان.