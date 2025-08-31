الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وحسب ما أفاد به اليوم الأحد، بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم فإن يوم الجمعة 12 من ربيع الأول 1447 هجرية الموافق لـ5 سبتمبر 2025 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا كل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة.

وأضاف البيان أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.