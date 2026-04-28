الجمعة 1 ماي عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان مشترك، أن يوم الجمعة المقبل 1 ماي، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وأوضح البيان أنه “بمناسبة عيد العمال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية. المعدل والمتمم، فإن يوم الجمعة 1 ماي 2026. يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي. بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأشار ذات المصدر أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.