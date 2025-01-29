الجمعة 31 جانفي أوّل شعبان

اعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مساء اليوم، أن أوّل شعبان 1446 هجري، سيكون يوم الجمعة 31 جانفي 2025 ميلادي.

وأكدت الوزارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن ليلة الشك لترقب هلال رمضان، ستكون يوم الجمعة 28 فيفري المقبل.

وحسب بيان الوزارة “نظرا لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان 1446، يوم الأربعاء 29 من شهر رجب 1446م، الموافق 29 جانفي 2025م في كل ربوع الوطن”.

وبهذا تعلن الوزارة أن أوّل شهر شعبان 1446 هـ سيكون يوم الجمعة 31 جانفي 2025 م.

كما أن ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام. ستكون يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق لـ 28 فيفري م2O25.