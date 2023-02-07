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قناة النهار

الجمعيات الخيرية تتجند لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

بقلم قناة النهار
الجمعيات الخيرية تتجند لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا
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الجمعيات الخيرية تتجند لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

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