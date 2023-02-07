قناة النهار الجمعيات الخيرية تتجند لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا بقلم قناة النهار نشر في 07 فيفري 2023 - 16:21 كوارث شارك غرِّد أرسل 24 0 الجمعيات الخيرية تتجند لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4lUpt اقرأ أيضا ندوة صحفية للناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة تحسبا لمواجهة النيجر قناة النهار 30 جانفي الجماهير الجزائرية تساعد في تنظيف مدرجات ملعب نيلسون مانديلا بعد المباراة أمام كوت ديفوار قناة النهار 27 جانفي تساقط كثيف للثلوج بمنطقة ايت لعزيز بالبويرة قناة النهار 23 جانفي وهران / مطعم الأخوين عزيز وجميلة .. مطعم تقليدي يتحدى محلات الفاست فوود قناة النهار 31 جانفي بسبب تزايد النساء المدخنات.. إرتفاع في نسبة المصابات بسرطان الرئة قناة النهار 03 فيفري رئيس مجلس النواب الأردني : الجزائر تنعم بملف الحرية ضد الإستعمار قناة النهار 29 جانفي صريح جدا: هكذا يعاني الجزائريون من "التنمر" .. قناة النهار 19 جانفي الشلف : عبد القادر يناشد الجهات المعنية والمحسنيين لمساعدته وإستعادة عافيته قناة النهار 07 فيفري تصميم القشابية العصرية.. مهنة الشاب نعاس لإحياء المنتوج التقليدي المحلي بالجلفة قناة النهار 23 جانفي مشاريع تركية وكفاءات جزائرية.. قطاع النسيج يمضي بخطى ثابتة قناة النهار 05 فيفري