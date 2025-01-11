الجمعية الاستثنائية لـ “الفاف”.. المصادقة بالأغلبية على تكييف القوانين

صادق أعضاء الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم السبت، بالأغلبية الكاسحة، على مقترح تكييف القوانين العامة.

وصوّت الأعضاء، خلال أشغال الجمعية الجارية حاليا بفندق الجيش بني مسوس بالعاصمة، بـ “نعم” على مطابقة القوانين العامة لـ “الفاف” مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتجري الجمعية الاستثنائية لـ”الفاف”، بحضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إلى جانب الدولي السابق. جمال مصباح، المرشح ليكون ضمن الطاقم المساعد للمنتخب المحلي، الذي يقوده زميله السابق في “الخضر”، مجيد بوقرة.