الجمعية البرلمانية للمتوسط: استراتيجية مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا أدت لتراجع نشاطه

أكدت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على أن الاستراتيجية المعتمدة في مكافحة الإرهاب بشمال إفريقيا أدت لتراجع التهديدات والعمليات الإرهابية بشكل محسوس في هذه المنطقة.

وحسب بيان لمقرر الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة للجمعية النائب النائب جينارو ميجيليوري، فقد أكد أن معدل النشاط في منطقة شمال إفريقيا أقل مقارنة بدول أخرى خاصة على مستوى منطقة الساحل.

وأرجع مقرر اللجنة هذا التراجع في نشاط الجماعات الإرهابية إلى الاستراتيجية المعتمدة من قبل دول المنطقة في مكافحة هذه الظاهرة.

وذكر مقرر اللجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الإرهاب، أن التدخل الأجنبي في ليبيا وتدفق الأسلحة المرتزقة قد ساهمة بشكل كبير في توتر الوضع العام، فضلا عن أن هذا الوضع يشكل تهديدا للبلدان بالمنطقة.