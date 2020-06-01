الجمعية التجار والحرفيّين: سنقدم للوزارة قائمة النشاطات التي تتماشى مع اجراءات الحجر

عبّرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين anca عـن ارتياحها لقرارات مجلس الوزراء الخاصّة بدراسة امكانية مساعدة التجّـار والحرفيين المتضرّرين مـن جائحة كورونا.

كما ثمنت الجمعية في بيان لها، الاعفــاء الجزئي من الضرائب والبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيّا عن بعض المهن والنشاطات التجاريّة.

كما رحّبت الجمعية بتمديد مهلة صرف منحة 10 آلاف دج، إلى حين انتهاء الحجر مع ابقاء القائمة مفتوحة لتسجيل المتضررين.

وأكدت الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين anca تقديمهـا لقائمة النشاطات التجارية والحرفية المقترحة إلى المصالح الوزاريّة المعنيّة خلال هـذا الأسبوع، وكـذا اعداد دليل لكلّ نشاط تجاري وحرفيّ يتماشى مع اجراءات الحجر.

كمـا دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين جميــــع المواطنين الى ضرورة الالتزام بشروط الوقاية من كوفيد 19، خاصّة لبس الاقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، وذلك حماية للأرواح، وضمانا لاستمرار النشاطات الاقتصادية والعودة الى الحياة العادية.