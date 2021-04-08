الجمعية الثقافية الإجتماعية بتمنراست تنظم يوما تكوينيا لفائدة فعاليات المجتمع المدني

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الجمعية الثقافية الإجتماعية بتمنراست تنظم يوما تكوينيا لفائدة فعاليات المجتمع المدني
بقلم حاجي عبد الرزاق

نظمّت الجمعية الثقافية الإجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بولاية تمنراست، يوما تكوينيا لفائدة فعاليات المجتمع المدني.

وتم تنظيم اليوم التكويني تحت شعار “التكوين مهم لتحسين الأداء الجمعوي”، والورشة التكوينية تم تأطيرها من قبل الدكتور الجامعي عي زايدي أستاذ جامعي من بجاية.

وتم تقديم معلومات نظرية تدعم باقتراح مشاريع جمعوية في مجالات طرق تجسيد وتنظيم مختلف التظاهرات الجمعوية.

الى جانب البحث عن اليات تدعيم التسيير التشاركي او الديمقراطية التشاركية وترقية المواطنة في اوساط الشباب.

وحسبما أكده رئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بتمنراست بن سبقاق محمود، فان هدف الدورة التكوينية هو تعزيز قدرات الناشطين الجمعويين لتحسين اداءهم للعب الأدوار الجديدة المنتظرة من المجتمع المدني كفاعليين اساسسين.

خاصة في مجال تحقيق الشراكة الحقيقية، وتعزيز الحوكمة والحكم الراشد من خلال المرافقة من قبل مؤسسات الدولة في استحداث آليات لإشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل صناعة القرار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=982547

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com