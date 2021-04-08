الجمعية الثقافية الإجتماعية بتمنراست تنظم يوما تكوينيا لفائدة فعاليات المجتمع المدني

نظمّت الجمعية الثقافية الإجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بولاية تمنراست، يوما تكوينيا لفائدة فعاليات المجتمع المدني.

وتم تنظيم اليوم التكويني تحت شعار “التكوين مهم لتحسين الأداء الجمعوي”، والورشة التكوينية تم تأطيرها من قبل الدكتور الجامعي عي زايدي أستاذ جامعي من بجاية.

وتم تقديم معلومات نظرية تدعم باقتراح مشاريع جمعوية في مجالات طرق تجسيد وتنظيم مختلف التظاهرات الجمعوية.

الى جانب البحث عن اليات تدعيم التسيير التشاركي او الديمقراطية التشاركية وترقية المواطنة في اوساط الشباب.

وحسبما أكده رئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بتمنراست بن سبقاق محمود، فان هدف الدورة التكوينية هو تعزيز قدرات الناشطين الجمعويين لتحسين اداءهم للعب الأدوار الجديدة المنتظرة من المجتمع المدني كفاعليين اساسسين.

خاصة في مجال تحقيق الشراكة الحقيقية، وتعزيز الحوكمة والحكم الراشد من خلال المرافقة من قبل مؤسسات الدولة في استحداث آليات لإشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل صناعة القرار.