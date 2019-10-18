الجمعية الجزائرية للطب العام تنظم المؤتمر الوطني السادس

تعتزم الجمعية الجزائرية للطب العام تنظيم المؤتمر الوطني السادس يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بسطيف.

كشف المكلف بالإعلام “سالمي جمال”، أن تنظيم المؤتمر الوطني السادس سيخصص لترقية وتقدم اختصاصات الطب العام.

وقال سالمي، اليوم الجمعة في اتصال هاتفي “للنهار اونلاين”، إن المؤتمر سينشطه مجموعة من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين.

وأكد سالمي ، أنه سيتم خلال المؤتمر السعي لإيجاد مكانة للطبيب العام وسط النظام الصحي الجزائري، والسعي لتطويره كإحدى الاختصاصات.

وأشار سالمي أن مواكبة الدول المتقدمة في مجال الطب أضحى اليوم أكثر من ضرورة، واكتساب الخبرات من الاختصاصيين.

وأوضح نفس المتحدث أن دول عدة خاصة في شمال إفريقيا قد واكبت التطور في مجال الطب العام، والدور حان للجزائر الآن.

وأشار المكلف بالإعلام والاتصال للجمعية، أن اللقاءات العلمية مثل هذه ستفتح الأفاق أمام تبادل الخبرات والمعرف بين الأطباء الوطنيين والدوليين.

وأضاف المتحدث، أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر هو النهوض بالصحة الأولية للمواطنين واستشراف الطرق الطبية الجيدة والجديدة في هذا المجال.