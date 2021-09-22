الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيراميك تُثمن مخطط الإنعاش الإقتصادي

ثمنت الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيراميك، برنامج الانعاش الاقتصادي الذي قدمه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ضمن مخطط عمل الحكومة.

مشيرة إلى أن هذا البرنامج، يعكس العزم على النهوض الاقتصادي والصناعي لبلادنا من أجل تعزيز النمو و إنتاج القيمة المضافة.

وأضافت الجمعية، عبر بيان لها، إن هذا البرنامج الجديد، يجب أن يتضمن بشكل حتمي إعادة إطلاق الاستثمارات في البنى التحتية والمباني التي تدعم الأنشطة الاقتصادية وتقدم فرصة لتوفير مناصب شغل للشباب.

وختمت الجمعية، إن الظروف الإقتصادية للبلاد، تمنحنا فرصة ممتازة لبدء هذا المشروع الطموح الذي ينتظر تحقيقه بدعم عام من جميع منظمات أصحاب العمل.