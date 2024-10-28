الجمعية الدولية للّجان الأولمبية تختار الوزير حماد لتقليده وسام الاستحقاق

قررت الجمعية الدولية للجان الأولمبية ANOC اختيار وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد لتقليده بوسام الاستحقاق الخاص بها.

وساهم عبد الرحمن حماد بشكل استثنائي في تطوير الرياضة الجزائرية والإفريقية عامة.

ويُمنح الوسام المهم على الساحة الدولية للشخصيات التي قدمت إنجازات بارزة في الرياضة على الصعيد الدولي.

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