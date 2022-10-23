الجمعية الرياضية للأمن الوطني تتربع على عرش كأس السفير الفيتنامي للفوفينام فيات فوداو

توجت الجمعية الرياضية للأمن الوطني بالطبعة الخامسة لكأس سفير الفيتنام في نهائيات منافسات فوفينام فيات فوداو التي احتضنتها قاعة حرشة حسان، مساء يوم السبت، بمشاركة 55 رياضيا تابعين ل18 ناديا.

وأحرز مصارعو جمعية الأمن الوطني ، تسع ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة ، فيما حل نادي أولمبي بوروبة (الجزائر العاصمة ) ثانيا بثلاث ذهبيات ، فضية وبرونزيتين و جاء في المرتبة الثالثة نادي وفاق الدار البيضاء ، بمجموع ذهبيتين ، فضيتين وبرونزيتين.

وأجمع التقنيون المتتبعون لأطوار المنافسة أن المستوى الفني للمنازلات كان “جيدا وعالميا “، سيما وأنها عرفت مشاركة العديد من العناصر الوطنية الممثلين للجمعية الوطنية للأمن الوطني ونجحوا في السيطرة على كل اختصاصات مسابقة كاس السفير التي تم تقليص عددها مقارنة مع اختصاصات البطولة الوطنية.

ونشط نهائيات الطبعة الخامسة لكاس السفير الفيتنامي للفوفينام فيات فوداو (19 اختصاصا)، 55 رياضيا تابعين ل 18 ناديا ، فيما عرفت التصفيات التي جرت بالقاعة متعددة الرياضات بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، أمس الجمعة تواجد 174 رياضيا، منهم 35 سيدة، يمثلون 46 ناديا من 16 ولاية.

وتنظم هذه المنافسة كل ثلاث سنوات، من قبل الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو، بالتنسيق مع سفارة الفيتنام بالجزائر وجمعية الصداقة الجزائر- الفيتنام.

وتندرج كاس السفير في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال60 لترسيم علاقات الصداقة بين الجزائر والفيتنام، حيث اعترفت الأخيرة باستقلال الجزائر يوم 26 أكتوبر 1962.