عاجل

الجمعية العامة التأسيسية للرابطة المحترفة يوم ال29 ماي

الرياضة
  • -
  • 0
الجمعية العامة التأسيسية للرابطة المحترفة يوم ال29 ماي
بقلم عبد النور حواز

تأكد رسميا عقد الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القادم يوم الثلاثاء ال29 ماي بداية من الساعة 11:00.

وأعلن موقع الفاف الرسمي أن الجمعية العامة التأسيسية سيتم عقدها بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة.

ودعى بيان الفاف رؤساء الأندية الناشطة في الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية لموسم 2018-2019 للحضور لأشغال الجمعية العامة التأسيسية.

وأضاف البيان أن الأندية المعنية عليها تأكيد مشاركتها في الأشغال قبل يوم الأحد ال27 ماي.

ولن تكون الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم مفتوحة أمام وسائل الإعلام مثلما أشار البيان.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital