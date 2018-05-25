الجمعية العامة التأسيسية للرابطة المحترفة يوم ال29 ماي

تأكد رسميا عقد الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القادم يوم الثلاثاء ال29 ماي بداية من الساعة 11:00.

وأعلن موقع الفاف الرسمي أن الجمعية العامة التأسيسية سيتم عقدها بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة.

ودعى بيان الفاف رؤساء الأندية الناشطة في الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية لموسم 2018-2019 للحضور لأشغال الجمعية العامة التأسيسية.

وأضاف البيان أن الأندية المعنية عليها تأكيد مشاركتها في الأشغال قبل يوم الأحد ال27 ماي.

ولن تكون الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم مفتوحة أمام وسائل الإعلام مثلما أشار البيان.