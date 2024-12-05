الجمعية العامة لاتحادية الريغبي تصادق على الحصيلتين المالية والأدبية

عقدت الاتحاد الجزائري للريغبي، أمس الأربعاء، جمعيته العامة، أين تم خلالها المصادقة على الحصيلتين المالية والأدبية.

وجرت أشغال هذه الجمعية العامة، بحضور أغلبية الأعضاء، وتم خلالها المصادقة على الحصيلتين المالية، والأدبية.

كما تم خلال أشغال هذه الجمعية العامة، انتخاب لجنة الترشيحات، ولجنة الطعون، بالإضافة للجنة تسليم واستلام المهام.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري للرغبي، بتاريخ 11 ديسمبر الجاري.