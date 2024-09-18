الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء احتلال فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الكيان الصهيوني. بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. وذلك بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياساته وممارسته في فلسطين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة استأنفت مساء أمس الثلاثاء الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة. في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت عنوان فتوى محكمة العدل الدولية. بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني. وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية استمرار الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.