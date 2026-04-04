الجمعية العامة للرابطة المحترفة تصادق بالإجماع على حصيلة 2025 وتؤكد مواصلة الإصلاح

انعقدت أشغال الجمعية العامة العادية لـ رابطة كرة القدم المحترفة، أول أمس الخميس، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، في أجواء طبعتها المسؤولية والاحترافية، وبحضور رؤساء وممثلي الأندية المحترفة، إلى جانب ممثل الاتحاد الجزائري لكرة القدم وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وحسب بيان الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، فقد تم افتتاح الجلسة الأمين العام للرابطة، مراد بوصافر، مرحبًا بالحضور ومؤكدًا أهمية هذا الموعد السنوي الذي يتيح تقييم حصيلة السنة المنصرمة واستعراض الجوانب الإدارية والمالية، فضلًا عن مناقشة آفاق العمل المستقبلية.

كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور 21 عضوًا من أصل 23، قبل أن تُستهل الأشغال بالاستماع إلى النشيد الوطني، والوقوف دقيقة صمت ترحمًا على روح الرئيس الجزائري الأسبق ليامين زروال.

وفي كلمته، عبّر رئيس الرابطة، محمد الأمين مسلوق، عن شكره لكافة الحاضرين، معتبرًا أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لتقييم المنجزات وتصويب المسار، وفرصة لتعزيز التشاور وتبادل الرؤى بما يخدم تطوير كرة القدم المحترفة.

كما شدد على أن انعقاد الجمعية يندرج ضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والحَوكمة الرشيدة، وتعزيز العمل المشترك بين الرابطة والأندية.

ولم يفوّت مسلوق الفرصة لتهنئة ممثلي الجزائر في المنافسات الإفريقية، اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، بمناسبة تأهلهما إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، متمنيًا لهما التوفيق، ومؤكدًا دعم الرابطة الدائم للأندية الجزائرية قارياً.

من جهته، أشاد الأمين العام للاتحادية، نذير بوزناد، بالمجهودات التي تبذلها الرابطة لضمان السير الحسن للبطولة، رغم التحديات، مؤكدًا الدعم الكامل من الاتحادية بقيادة رئيسها وليد صادي، وحرصها على مرافقة الرابطة في تجسيد برامجها ومبادراتها لتطوير كرة القدم المحترفة.

وتخللت الأشغال عرض شريط فيديو مفصل أبرز نشاطات وإنجازات الرابطة خلال سنة 2025، قبل أن يتم عرض التقريرين الأدبي والمالي للتصويت، حيث صادقت الجمعية العامة بالإجماع عليهما، إلى جانب المصادقة على الميزانية التقديرية لسنة 2026، في خطوة تعكس تجديد الثقة في المكتب المسير.

واختُتمت أشغال الجمعية في أجواء إيجابية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى البطولة المحترفة خلال المرحلة المقبلة.