الجمعية العامة للفاف تصادق بالإجماع على إصلاحات واسعة وتُكرّم شخصيات كروية بارزة

عقدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليوم السبت، جمعيتها العامة العادية بمقر نادي الجيش الوطني الشعبي ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، تحت رئاسة وليد صادي، رئيس الفاف، وذلك في أجواء تنظيمية طبعتها المصادقة بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وبعد التأكد من احترام إجراءات الدعوة واكتمال النصاب القانوني، باشرت الجمعية أشغالها بصفة رسمية، حيث تمت مناقشة الحصيلة السنوية لسنة 2025، الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر، قبل اعتمادها بالإجماع إلى جانب باقي الملفات التنظيمية والمالية.

إصلاحات تنظيمية وهيكلية مهمة

صادقت الجمعية العامة على مجموعة من القرارات الاستراتيجية، أبرزها: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2025 اعتماد ميزانية سنة 2026.

إقرار النظام الجديد للمنافسات بداية من موسم 2027-2028 تحديث القوانين المنظمة للبطولات الوطنية بمختلف فئاتها (الرابطة المحترفة، الهواة، الفئات الشبانية، الكرة النسوية، كأس الجزائر وكرة القدم داخل القاعة) ضبط الإطار التنظيمي لمنصة «FAF CONNECT».

مراجعة نظام الصفقات وطرق التسيير المالي تعديل بعض مواد قانون غرفة تسوية النزاعات، أبرزها المادة 63 وعدة مواد أخرى تجديد في اللجان القضائية.

كما تم خلال الأشغال تجديد بعض الهياكل القضائية والتنظيمية، حيث أسفرت العملية عن انتخاب: الأستاذ عبد الرحمان علي بوعوينة رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق.

محمد وهاشي علي بلعيد رئيسًا للجنة التدقيق الداخلي والمتابعة مشروع مركب سيدي موسى وتطرقت الجمعية أيضًا إلى مشروع إنجاز ملحقة فندقية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، حيث تم تسجيل انطلاق الأشغال في فيفري 2026، بعد استكمال الإجراءات الإدارية وتعيين المؤسسة المكلفة بالإنجاز، على أن يمتد المشروع لمدة 24 شهرًا مقسمة على مرحلتين.

توجهات مستقبلية ورؤية تطويرية

وفي كلمته، أكد رئيس الفاف وليد صادي أن المرحلة المقبلة ستقوم على عدة محاور أساسية، أبرزها عصرنة الحوكمة، رقمنة الإجراءات، إصلاح نظام المنافسة، وتعزيز التكوين القاعدي، بما يواكب تطور كرة القدم الحديثة.

كما توجه بالشكر إلى السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظير الدعم المقدم لمشاريع تطوير كرة القدم الوطنية.

واختتمت الأشغال بتكريم عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية التي تركت بصمتها في تاريخ الكرة الجزائرية، من بينهم: عبد الحكيم سرار عبد النور قواح عبد القادر حر مسعود كوسة بونجوفو واديا لخضر بريش يوسف غموم إضافة إلى الراحلين: العمري بن حامدوش ونور الدين بولهفات.

وتأتي هذه القرارات في إطار مساعي الفاف لإعادة هيكلة المنظومة الكروية الوطنية وتعزيز أسس الحوكمة والتسيير الحديث داخل كرة القدم الجزائرية.