الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين: سنناقش مشروع قانون الاستثمار هذا الأربعاء.. ولدينا مقترحات نقدمها للحكومة

أعربت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن قلقها حيال نقص المشاربع في قطاع السكن والبناء وغياب فرص النقاش مع الوزراء المعنيين وتهميشهم الكلي للشركاء الاجتماعيين.

وقال مولود خلوفي رئيس الجمعية في تصريح خص به “النهار”، بأن مثل هذه الأمور تسببت في إحالة فئات كبيرة من القاعدة العمالية على بطالة طويلة المدى دون أي التفاتة من طرف الجهات الوصية ولا تدخل منها لإيجاد حلول عاجلة لجملة المشاكل التي باتت تتخبط فيها المؤسسات المقاولاتية، داعيا الوزير المسؤول على الوضع إلى الجلوس لطاولة الحوار وفتح نقاش من أجل التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.

وأشار المتحدث إلى لقاء وطني سيجمعه بكافة رؤساء المكاتب للنظر في الوضع العام ومناقشة مشروع قانون الاستثمار المصادق عليه مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوجيه مقترحات للحكومة من أجل إثرائه بما يتوافق وكافة رؤى الشركاء الاجتماعيين.