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الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تثمن مسعى الحوار الوطني

الوطني
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الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تثمن مسعى الحوار الوطني
بقلم مصطفى.ق

ثمنت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مسعى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في الحوار الوطني.

وقالت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين انها تتابع بإهتمام ما يجرى على الساحة السياسية كشركاء إجتماعيين.

واستحسنت الجمعية المبادرات الوطنية التي تهدف الى  الخروج من الأزمة، بتبني الاساليب الحضارية، بتوفير الضمانات والشروط الكفيلة بإنجاحه.

وقالت ان هذا الانفراج في الازمة يكون عن طريق ضمان عمل الهئية الوطنية للحوار والوساطة بعيدا عن كل الضغوطات.

والتحضير لإنتخابات رئاسية بتوفير كل الضمانات لإنجاحها، استجابة لمطالب الشعب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=682989

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