الجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة..مشاركة الوكالة الوطنية للأمن الصحي برئاسة البروفيسور صنهاجي

تشارك الوكالة الوطنية للأمن الصحي. برئاسة البروفيسور كمال صنهاجي، في الدورة ال 78 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة،المنعقدة بالعاصمة السويسيرية جنيف، تحت شعار ” عالم واحد من أجل الصحة “.

و حسب بيان الهيئة أوضح المصدر أنه في ” إطار المساعي العالمية لحماية الصحة، تنظم الدورة ال78 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة. خلال الفترة الممتدة من 19 الى 27 ماي 2025, بقصر الأمم المتحدة. بمدينة جنيف بسويسرا. تحت شعار +عالم واحد. من أجل الصحة+ والتي تشهد مشاركة رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور، كمال صنهاجي. ضمن وفد رفيع المستوى لتمثيل الجزائر”.

و تعد الدورة “محطة بارزة في جهود تعزيز الأمن الصحي العالمي, خاصة بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول بشأن الاستعداد للجوائح”. حيث يتضمن جدول أعمالها. “دراسة عدة قضايا صحية أساسية. من بينها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. الصحة النفسية، السل، فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ومكافحة استهلاك التبغ. مما يبرز تنوع التحديات المطروحة أمام صناع القرار في المجال الصحي”.

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