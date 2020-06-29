الجمعية العامة لمولودية الجزائر تصادق على التقرير المالي لسنة 2019

صادقت الجمعية العامة للمساهمين في فريق مولودية الجزائر، أمس الأحد، على التقرير المالي لسنة 2019، مع تسجيل بعض التحفظات.

وكشف الناطق الرسمي للعميد، الطاهر بلخيري، في تصريح لـ(و.أ.ج): “تمت المصادقة عل التقرير المالي من قبل المساهمين بحضور محافظ الحسابات”.

وأضاف: “محافظ الحسابات دون بعض التحفظات، التي سيتم التعامل معها من قبل مجلس إدارة الفريق قبل هر ديسمبر كأقصى تقدير”.

وأوضح الناطق الرسمي لمولودية الجزائر: “التحفظات التي دونها محافظ الحسابات، ذات طابع تقني، وسنقوم بتسويتها في أقرب الآجال”.

يذكر أن محافظ الحسابات، كان قد رفض المصادقة على التقرير المالي لمولودية الجزائر، خلال الإجتماع الأخير للجمعية العامة للفريق، المنعقد في 14 جوان الفارط.