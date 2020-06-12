الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة تطلق حملة للتبرع بالدم

أعلنت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة “ASEPA”، عن إطلاقها لحملة للتبرع بالدم من خلال تنظيم ثلاثة أيام للتبرع بالدم بالتنسيق مع مركز تحاقن وتحاليل الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

وأفادت جمعية “ASEPA”، في بيان لها، أنه وبمناسبة إحياء الجزائر لليوم العالمي للمتبرع بالدم المصادف ليوم 14 جوان من كل سنة، سيتم تخصيص يومي 13، 14 و15 جوان الجاري للتبرع بالدم.

ودعت الجمعية المواطنين لتلبية الدعوة الإنسانية التي من شأنها إنقاذ حياة آلاف المرضى.

وأشارت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة، أن حملة التبرع هذه سيتم تنظيمها بقاعة حرشة بالجزائر العاصمة.

هذا وتنشط جمعية “ASEPA” في مجال الصحة العامة وممارسة الأعمال الخيرية.