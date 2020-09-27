الجمعية الفرانكو_ جزائرية “شفا” تقدم هبة بـ 4 أطنان من المعدات الطبية لمؤسسات الصحة العمومية

قدمت الجمعية الفرانكو-جزائرية للأعمال الخيرية الإنسانية والإبتكار الصحي (شفا) هبة بـ 4.375 أطنان من المعدات الوقائية الطبية.

وتم تقديم الهبة لفائدة مختلف مؤسسات الصحة العمومية عبر الوطن، حسب ما صرح به ممثل ولاية قسنطينة لدى هذه الجمعية.

وأوضح ياسين بوجعادة، المختص في السلامة الصحية، أن هذه الهبة تتكون من معدات وقائية، على غرار الأقنعة الجراحية والمآزر.

بالإضافة إلى واقي المآزر والقفازات والضمادات وأدوات القسطرة والحقن التي تستعمل خاصة في التكفل بمرضى كوفيد- 19.

وانطلقت العملية، قبل نحو شهر، ومكنت من توزيع هذه الهبة على عدد كبير من صيدليات مؤسسات الصحة العمومية عبر الوطن.

وقال بوجعادة أن أعضاء الجمعية المكونة من أطباء جزائريين وفرنسيين قاموا سابقا بعدة مهمات في المجال الطبي وشبه الطبي بالجزائر.

بهدف تطوير تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصحة لاسيما الرعاية الطبية والتكوين والمرافقة في ميدان البحوث العلمية لتطوير القطاع الصحي.