الجمعية الفلكية السورية: جسم الصاروخ الصيني سيعبر فوق سوريا على 02:48 فجرا

قالت الجمعية الفلكية السورية، إن جسم الصاروخ الصيني الذي حمل مركبة الفضاء الصينية سيعبر فوق سوريا عند الساعة 02:48 فجرا.

وأشارت الجمعية إنه قد يكون مشاهدا بالعين المجردة، وسيأتي من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه الشمالية الشرقية.

وستكون متابعة له بشكل كامل وستضع المتابعين بصورة كل جديد.

وقالت الجمعية “نتابع وبدقة وننقل إحداثيات الأماكن المتوقعة لسقوط الصاروخ، الهامش ما زال كبيرا، ولكن هناك نقاط قريبة من سوريا”.

وأشار إلى أن خبراء الفضاء صرحوا أن الأمر في أسوأ الأحوال سيكون مثل حادث تحطم طائرة صغيرة.

لكنه سيمتد على خط بطول مئات الكيلومترات، وهذا كاف لإحداث أضرار.