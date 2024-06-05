الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن موعد عيد الأضحى

تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الإقتران يوم الخميس 29 ذى القعدة 1445 الموافق 06 جوان 2024 (يوم التحري). عند الساعة 03:37 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر. على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر. منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 07:02 مساء. وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع 1 درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة”. 4 درجات واضاءته (0.1 %) وسيغرب عند الساعة 07:13 مساء بعد 11 دقيقة من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ذو الحجة فلكيا (حسابياً)”.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى ” الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد إقترانه مع الشمس. وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

ففي يوم الجمعة 01 ذو الحجة 1445 (فلكياً) الموافق 07 جوان 2024 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:02 مساء. وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع 13 درجة. والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” 14 درجة واضاءته (1.6 %). والفرصة مهيأة لرصد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:15 مساءً. بعد ( 1 ساعة و 13 دقيقة) من غروب الشمس.

واختتم التقرير أنه ما ذكر هو توضيح للجانب الفلكي فقط وأن بداية شهر ذو الحجة ستحدد بناء على ما سيصدر عن المحكمة العليا السعودية.