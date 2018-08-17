الجمعية الوطنية الفرنسية تشكل مجموعة دراسات حول الصحراء الغربية

أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية، عن تشكيل المجموعة البرلمانية للدارسات حول الصحراء الغربية تضم نواب وأعضاء بعدة لجان داخل البرلمان الفرنسي.

من بينهم نائب عن الحزب الحاكم إلى جانب أخرين يمثلون مجموعة من الأحزاب ذات وزن في السياسة الفرنسية.

وبحسب الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية، يترأس هذه المجموعة النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي جان بول لوكوك.

ما يعكس حجم قلق النواب الفرنسيين من مستقبل هذا النزاع، خاصة في ظل إستمرار الدور السلبي لكل الحكومات الفرنسية المتعاقبة.

ومسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في إستمرار معاناة الشعب الصحراوي وتعطيل بناء المغرب الكبير وإحقاق السلام في المنطقة.

وأكد النائب النائب جان بول لوكوك، أن هذه الخطوة تعكس مدى الإهتمام بقضية الصحراء الغربية.

التي من الضروري أن تدرج من بين أهم المواضيع في السياسية الفرنسية.

بالإضافة إلى وضعية حقوق الإنسان والثروات الطبيعية، إلى جانب موضوع المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية.