الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: الشروع في صناعة وتسويق الأقنعة الواقية بداية من جوان

أعلنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنه سيتم الانطلاق إعتبار من شهر جوان الداخل في صناعة وتسويق الأقنعة الواقية من وباء كوفيد-19 وذلك عبر لجنة ورشات الخياطة.

وحسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمي فيسبوك، فقد أكدت الجمعية أن هناك إمكانية البيع المباشر للكمامات التي ستقوم بصناعتها ورشات الخياطة عبر مختلف ولايات الوطن.

وشددت الجمعية على أن تكون الأقنعة الواقية تستجيب للمقاييس المطلوبة، وأن تباع بسعر مناسب “متوسط 30 دج” للوحدة، للمحافظة على الصحة العمومية والمساهمة في المجهود الوطني لاحتواء الوباء.

من جهتها أكدت الجمعية على مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروعها في جميع الولايات ضدّ انتشار الفيروس والتقيّد بشروط الوقاية خاصة ارتداء الأقنعة الواقية “الكمّامات” والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسمية وجمعيات المجتمع المدني.

وكانت الجمعية، قد أكدت الأسبوع الفارط أنها ستقوم بمنح تسهيلات لأصحاب ورشات الخياطة من أجل تسويق منتوجهم من الأقنعة الواقية.