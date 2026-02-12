الجمعية الوطنية للمستثمرين الفلاحيين تساهم في الحملة الوطنية الكبرى للتشجير بـ 3700 شجيرة مثمرة

ساهمت الجمعية الوطنية للمستثمرين الفلاحيين والتنمية بـ 3700 شجيرة مثمرة، في إطار الحملة الوطنية الكبرى للتشجير، المرتقب تنظيمها يوم 14 فيفري الجاري.

وذلك دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وحماية الموارد الطبيعية.

وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي صادر بالبليدة بتاريخ 12 فيفري 2026، أن هذه الشجيرات، التي تضم مختلف الأنواع المثمرة، تم توجيهها إلى كلٍّ من المديرية الفلاحية لولايتي البليدة والمدية، إضافة إلى محافظة الغابات لولاية تيبازة، للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة البيئية واسعة النطاق.

وتأتي هذه العملية تزامنا مع إعلان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن تنظيم حملة كبرى لغرس 5 ملايين شجرة عبر مختلف ولايات الوطن، بالشراكة مع الجمعية الخضراء. وذلك بعد النجاح الذي حققته حملة 25 أكتوبر الماضية، والتي عرفت غرس أكثر من مليون و410 آلاف شجرة، بمشاركة واسعة من المواطنين والجمعيات ومختلف الهيئات.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزامها المتواصل بدعم التنمية الفلاحية المستدامة، وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية. مشيدة بالمجهودات الوطنية المبذولة في سبيل حماية الثروة الغابية وتعزيز الأمن البيئي للبلاد.