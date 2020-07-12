الجمعیة العلمیة لطلاب الصیدلة بالعاصمة تنظم حملة توعیة حول إلتهاب الكبد

نظمت الجمعیة العلمیة لطلاب الصیدلة في الجزائر العاصمة، حملة توعیة حول إلتهاب الكبد.

وحسب بيان للجمعية، تأتي هذه الحملة، والتي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 11 و15 جويلية الجاري، في اطار نشاطاتها حول الصحة العامة.

وسيتم تنظيم هذه الحملة، عبر الإنترنت، على كافة منصات التواصل الاجتماعي للجمعیة، وسیكون لها برنامج غني بما في ذلكتم نشر مقالات اعلامیة التعریف بالتهاب الكبد بكل أنواعه.

ونشر فیدیو توضیحي للفت انتباه الجمهور إلى هذا الموضوع.

وكذا نشر مقالات إعلامیة عن فحص التهاب الكبد، وتناول موضوع الاختبارات السریعة، ودور تفاعل البولیمیراز المتسلسل، وإدراج مراكز الفحص الموجودة في الجزائر

كما تم نشر قصص بالتعاون مع العدید من المؤثرین و ذلك على صفحة الجمعیة على انستغرام.

وسیختتم هذا الحدث ببرنامج تعلیمي على الویب على صفحته فیس بوك “ASEPA” بعنوان “حملة التوعیة بالتهاب الكبد”.

وسيقدمن البرنامج، الطبیب المختص في أمراض الجهاز الهضمي الذي سیناقش الجانب العام للكبد، ثم الأنواع المختلفة من التهاب الكبد “ب.ج.د”، ومضاعفاتها وعلاجها وآثاره.

وكذا كيفية انتقاله والوقایة منه.

كما سيتم الإجابة على الأسئلة المطروحة خلال الندوة عبر الإنترنت.