الجمع بين المناصب.. الإقصاء والفصل لمن لا يلتزم بتعليمة وزارة الشباب والرياضة

أصدر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تعليمة تقضي بتطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية و الانتخابية و المسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين، في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجاري.

وتم إرسال التعليمة لجميع الإتحاديات الرياضية في الجزائر، من أجل تطبيق المرسوم الصادر في فيفري 2021، وإلا فإن المعنيين بالأمر سيتعرضون للإقصاء والفصل المُباشر من مناصبهم.

وستكون العديد من الوجوه الرياضية المعروفة في كرة القدم تحديدا، ومن المكتب الفيدرالي للفاف على وجه التحديد، مُجبرة على إتخاذ قرارها الحاسم في الأيام القادمة، بخصوص المنصب الذي ستبقى فيه،