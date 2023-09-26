الجمع بين مادتي التربية العلمية والرياضيات ممنوع في الطور الابتدائي

منعت وزارة التربية الوطنية، الجمع بين مادتي التربية العلمية والرياضيات في يوم واحد في الطور الإبتدائي.

وقد خلصت الجلسات التكوينية التي استفاد منها أساتذة التعليم الإبتدائي. بخصوص ضبط شبكة المواقيت إلى فصل حصص الرياضيات. التي مدتها 60 دقيقة، والحصة التي مدتها 30 دقيقة بحيث يُفضل أن تكون المدة الأقل للنشاطات فقط.

كما خلص الإجتماع التكويني في يومه الأول، إلى التأكد من توقيت حصة التربية البدنية. قبل إنجاز استعمال الزمن الخاص بكل أستاذ، حتى يسهل ضبط باقي الحصص.

كما ركزت الدورة على مراعاة تسلسل حصص اللغة العربية، باعتبارها مادة مهمة في هذه المرحلة.