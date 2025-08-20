الجمهورية الصحراوية تشارك في مؤتمر طوكيو للتنمية بإفريقيا “تيكاد 9”

تشارك الجمهورية العربية الصحراوية في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 9”. التي انطلقت فعالياتها اليوم الاربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية, وذلك بصفتها عضوا مؤسسا للاتحاد الإفريقي.

ويقود الوفد الصحراوي رفيع المستوى في هذا المؤتمر الذي يجمع قادة الدول والحكومات, الوزير الأول بشرايا حمودي بيون. ممثلا عن رئيس الجمهورية الصحراوية. إبراهيم غالي, ويرافقه كل من وزير الخارجية والشؤون الإفريقية, محمد يسلم بيسط. والسفير المندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي, لمن ابا علي.

وقد شاركت الجمهورية الصحراوية أيضا في الاجتماعين التحضيريين لهذا الحدث الهام, المنعقدين أمس الثلاثاء. على مستوى كبار المسؤولين ووزراء كل من دول الاتحاد الإفريقي واليابان. رغم محاولة الوفد المغربي الذي سعى بكل الطرق الى عرقلة مشاركة الوفد الصحراوي في هذه القمة.

كما تم اليوم الاربعاء افتتاح هذه القمة بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول. وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وكذا الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.

وحرصت السلطات اليابانية, بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي, على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان مشاركة آمنة. وسلسة للوفد الصحراوي وحمايته من أي عوائق محتملة. قد تشوش على المشاركة العادية له في أشغال هذا المؤتمر.

كما يشار إلى أن المغرب حاول منذ سنة تقريبا وبكل الطرق الممكنة إعاقة مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة “تيكاد 8” باليابان. ومن أجل ضمان سلامة الوفد الصحراوي. وعدم تكرار حادثة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له من قبل الوفد المغربي. قامت السلطات اليابانية بتوفير حماية مقربة. ومشددة لكل من الوزير الأول ووزير الخارجية للجمهورية الصحراوية.